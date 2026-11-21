Sáng 21/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Dự thảo Bộ luật sau chỉnh lý gồm 9 phần, 37 chương, 527 điều. Trong đó, có 36 điều bổ sung mới, 300 điều sửa đổi, bổ sung và 191 điều giữ nguyên. Nội dung trọng tâm của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) gồm:

Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến (Ảnh: Media Quốc hội).

Về nguyên tắc tố tụng điện tử tại Điều 18 của dự thảo Bộ luật. Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý quy định tại Điều 18 về hoạt động tố tụng điện tử để bảo đảm nội dung quy định mang tính nguyên tắc và tiếp tục quy định tại Điều 18.

Đây không chỉ là quy định về lập, quản lý hồ sơ vụ án điện tử mà còn là nguyên tắc chung chi phối về tạo lập, quản lý, cập nhật, lưu trữ và chuyển giao tài liệu, dữ liệu điện tử trong toàn bộ quá trình tố tụng, từ tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đến khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Về trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự tại Điều 21. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm thể chế hóa Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị bảo đảm việc xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các trường hợp đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung để áp dụng chính sách hình sự phù hợp.

Đối với thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử tại Điều 118 Bộ luật, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý theo hướng ưu tiên được thực hiện việc phục hồi, tìm kiếm, giám định trên bản sao và chỉ thực hiện trên bản gốc trong trường hợp đặc biệt và phải bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.

Thủ tục đối với bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị tại Chương 31. Đây là thủ tục mới được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là về điều kiện áp dụng, tính tự nguyện và cơ chế kiểm soát.

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định rõ điều kiện, phạm vi áp dụng, trách nhiệm giải thích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý cho bị can, trình tự ghi nhận việc tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị, bảo đảm phù hợp với chính sách mới của Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua.

Việc áp dụng thủ tục phải thực chất, tự nguyện, không ép buộc, không hạn chế quyền bào chữa và các quyền tố tụng hợp pháp khác.

Cơ quan tiến hành tố tụng phải kiểm tra, đánh giá đầy đủ căn cứ buộc tội trước khi quyết định áp dụng thủ tục này.

Về thủ tục tố tụng đối với pháp nhân thương mại, cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý các quy định về người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại, làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia tố tụng; đồng thời khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm phù hợp với Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và pháp luật có liên quan.

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2026. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.