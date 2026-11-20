Tại phiên họp, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, nghiên cứu Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, về miễn trách nhiệm hình sự, về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong những trường hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung và đáp ứng các điều kiện khác theo luật định.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để làm rõ bản chất của hành vi, điều kiện áp dụng và hậu quả pháp lý; bảo đảm phân hóa trách nhiệm hình sự; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về việc bỏ hình phạt tử hình, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ phương án bỏ tử hình với 6 tội danh theo dự thảo, giữ mức hình phạt cao nhất là tù chung thân trên cơ sở chính sách nhân đạo, phân hóa trách nhiệm hình sự, tương quan mức hình phạt giữa các tội danh và xu hướng hội nhập quốc tế, đồng thời tiếp tục bảo đảm đấu tranh nghiêm khắc với tội phạm.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Trong 6 tội danh có hình phạt tử hình theo Bộ luật Hình sự hiện hành có 5 tội danh sẽ chuyển xuống hình phạt cao nhất là tù chung thân, bao gồm: Tội bạo loạn; tội mua, bán trái phép chất ma túy; tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; tội chống loài người; tội phạm chiến tranh. Riêng tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được nhập vào tội khủng bố.

Với quy định mới, chỉ còn 4 tội áp dụng hình phạt tử hình là: Phản bội Tổ quốc; giết người; khủng bố; sản xuất trái phép chất ma túy.

Tại phiên họp có 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Trong đó có 463 đại biểu Quốc hội nhấn nút tán thành (bằng 92,79% tổng số đại biểu Quốc hội), 3 đại biểu Quốc hội không tán thành và 6 đại biểu Quốc hội không biểu quyết.