Chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”

Theo nghị quyết, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua 38 dự thảo luật và 18 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua các dự án: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.

Theo nghị quyết, Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; phát triển mạng lưới và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật dựa vào cộng đồng; phát huy vai trò người cao tuổi, người khuyết tật; nâng cao khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với hạ tầng giao thông, công trình công cộng, dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm...

Cùng với đó, Quốc hội đề nghị Chính phủ chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy với công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; nhân rộng các mô hình địa bàn không ma túy, bảo đảm hiệu quả, bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, trốn thuế, chuyển giá, buôn bán người...

Kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; khẩn trương xem xét, giải quyết các vụ việc đã được cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố kiến nghị; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2027.

Quốc hội cho phép kéo dài thời gian áp dụng các nghị định, nghị quyết quy phạm pháp luật đã được Chính phủ ban hành theo thẩm quyền kể từ thời điểm các văn bản này hết hiệu lực theo quy định cho đến khi luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ có quy định khác về nội dung có liên quan được ban hành và có hiệu lực thi hành, tối đa đến hết ngày 31-12-2027.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo, chiều 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc hội cũng thống nhất khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, các văn bản giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền cấp, ban hành trước khi sắp xếp mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc cơ quan, người có thẩm quyền.

Chính phủ sớm ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Phát triển đô thị

Nghị quyết kỳ họp thứ 2 cũng đồng ý thực hiện thu thập thông tin của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam, trừ người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực.

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc “có đi, có lại”.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2035, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện; đồng thời giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027 cho các chương trình cùng thời điểm với giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương…

Quốc hội thống nhất không thực hiện tổng kết Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội.

Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết Luật Phát triển đô thị, có giải pháp chuyển tiếp, không để gián đoạn việc thực hiện các cơ chế, chính sách khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 hết hiệu lực từ ngày 1-4-2027. Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù Căn cứ kết luận của cấp có thẩm quyền, Quốc hội thống nhất Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi được áp dụng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng đối với khu thương mại tự do tại TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị. Quốc hội giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Dung Quất, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027 bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng nhằm đáp ứng ngay yêu cầu về lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược, phát triển năng lượng quốc gia. Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028 và kỳ họp cuối năm 2030 về kết quả thực hiện.