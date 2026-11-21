Chiều 21/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI đã bế mạc sau 27 ngày làm việc. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của Quốc hội, đồng thời bày tỏ tin tưởng các nội dung được thông qua tại Kỳ họp sẽ tạo cơ sở vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng của đất nước.