Quốc hội thông qua 5 luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai (Đợt 2), sáng 20/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua 5 luật. Đây là những luật có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quoc-hoi-thong-qua-5-luat-kip-thoi-thao-go-vuong-mac-tu-thuc-tien-246261120111009702.htm