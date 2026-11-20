Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm địa bàn và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân. Từ những buổi gặp gỡ trực tiếp tại bến cá, phiên tòa giả định đến ứng dụng mã QR tra cứu pháp luật, các cách làm thiết thực đang từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần giữ bình yên trên vùng biển quê hương.