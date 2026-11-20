Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

5 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Hai (Đợt 2), sáng 20/11 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các luật được xem xét thông qua lần này điều chỉnh nhiều lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống pháp luật.

Quốc hội cũng xem xét việc bổ sung Chương trình kỳ họp và thảo luận về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Cũng trong buổi sáng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

1. Quốc hội thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và đã có báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Việc hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này phát triển, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước đó, tại các phiên thảo luận ở Tổ và Hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến cơ chế tiếp cận vốn, nguồn lực thực hiện chính sách và tính thiết thực, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

2. Quốc hội chính thức thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) gồm 7 Chương, 66 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ quy định tại khoản 2, Điều 65 của Luật này

Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) được xây dựng theo hướng hoàn thiện trình tự, thủ tục đấu giá, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; đồng thời bổ sung các quy định nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thông đồng, dìm giá, bỏ cọc và lợi dụng hoạt động đấu giá để trục lợi.

3. Quốc hội thông qua Luật Luật sư (sửa đổi)

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), đồng thời đã có Báo cáo số giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) tập trung hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư; nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp; đổi mới quy trình đào tạo, tập sự, tổ chức kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

4. Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Hai sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027

Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) hướng tới hoàn thiện chính sách về nuôi con nuôi gắn với yêu cầu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, lấy trẻ em làm trung tâm; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và ứng dụng chuyển đổi số.

Dự thảo cũng chú trọng hoàn thiện các quy định về điều kiện nhận nuôi, cho nhận con nuôi, sự tham gia của người làm công tác xã hội trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi; tăng cường cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động cho, nhận con nuôi để mua bán, bóc lột hoặc xâm hại trẻ em.

5. Quốc hội thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027

Dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc Chương trình lập pháp năm 2027 mà dự thảo đã được thẩm định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.

Theo Báo cáo tóm tắt Về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tiếp tục duy trì 5 hình thức văn bản đã dự kiến lược bỏ, gồm: nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.