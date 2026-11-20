Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày tóm tắt các nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện của 4 dự thảo Luật.

Bộ Công an là cơ quan đầu mối bảo vệ công trình trọng điểm về an ninh quốc gia

Với 473/473 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 100%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Luật gồm 7 chương, 40 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Theo đó, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là công trình, khu vực có tính chất, vị trí, quy mô, chức năng hoặc vai trò đặc biệt quan trọng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ để bảo đảm bí mật, an toàn, nếu để xảy ra sự cố hoặc bị phá hoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc sự ổn định và hoạt động bình thường của Nhà nước. Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, công trình an ninh, khu an ninh và công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng, công trình an ninh, khu an ninh phân thành loại A, loại B và loại C. Theo tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia được phân thành loại I, loại II và loại III.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tóm tắt các nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện của 4 dự thảo Luật. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ Công an là cơ quan đầu mối bảo vệ công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và có trách nhiệm đánh giá nguy cơ đe dọa công trình, hướng dẫn cơ quan quản lý, sử dụng công trình xây dựng phương án bảo vệ công trình, tổ chức lực lượng bảo vệ công trình; lập hồ sơ bảo vệ công trình trong đó có bản đồ, sơ đồ, văn bản xác định mốc giới khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo vệ công trình; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện phương án bảo vệ công trình của cơ quan quản lý, sử dụng công trình; điều phối các lực lượng bảo vệ công trình trong trường hợp cần thiết.

Chỉ đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác sau khi đã nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

Với 475/475 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 100%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Ảnh: Hồ Long

Luật gồm 4 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Theo quy định của Luật, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm tổ chức thi công, nghiệm thu công trình, phương tiện giao thông theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm định; chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, đơn vị thi công có trách nhiệm bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình thi công công trình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý của mình.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Hồ Long

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông theo các quy định: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục, từng hệ thống và nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình; đối với các bộ phận của công trình, bộ phận phương tiện giao thông bị che khuất thì phải nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo; quyết định việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy từng phần công trình, từng hạng mục công trình trong trường hợp phần công trình, hạng mục công trình đó đủ điều kiện vận hành độc lập, bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông. Chỉ được đưa công trình, phần công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng sau khi đã nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được thẩm định, thẩm duyệt.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử. Ảnh: Hồ Long

Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, phát tán công cụ, phần mềm để giả mạo sinh trắc học

Với 473/478 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 98,95%, Quốc hội đã thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử.

Luật gồm 7 chương, 45 điều; từ ngày 1/7/2027. Riêng việc cấp chứng thư chữ ký số công cộng bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử quốc gia được thực hiện từ ngày 1/3/2027.

Luật quy định về định danh và xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh dữ liệu. Ảnh: Hồ Long

Luật nghiêm cấm sử dụng dữ liệu sinh trắc học giả, hình ảnh giả tạo bằng công nghệ hoặc hành vi gian lận khác để tạo lập danh tính điện tử hoặc thực hiện xác thực điện tử; sản xuất, mua bán, phát tán công cụ, phần mềm dùng để giả mạo sinh trắc học, can thiệp, cản trở trái phép hoạt động định danh và xác thực điện tử.

Theo Luật, đối tượng định danh điện tử bao gồm: cơ quan, tổ chức, cá nhân; sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất và đối tượng vật chất khác; cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng, phần mềm, dịch vụ số; quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản khác; tài sản số; di sản văn hóa phi vật thể; đối tượng phi vật chất khác; sự kiện, giao dịch, hành vi; địa điểm và không gian. Chính phủ quy định đối tượng định danh điện tử thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu và việc định danh điện tử đối với đối tượng này.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Đăng ký định danh điện tử là quá trình gửi yêu cầu đăng ký và cung cấp thông tin đăng ký định danh điện tử của chủ thể danh tính điện tử với cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử. Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử phải công khai điều kiện, trình tự, thủ tục, hình thức, phương thức thực hiện việc đăng ký định danh điện tử trên Cổng định danh và xác thực điện tử quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Danh tính điện tử và mã định danh bị tạm dừng hiệu lực trong các trường hợp: chủ thể danh tính điện tử yêu cầu tạm dừng; cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử phát hiện thông tin danh tính điện tử bị chỉnh sửa, sử dụng trái phép; cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tạm dừng hiệu lực, danh tính điện tử và mã định danh không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Khi thực hiện chuyển đổi số phải bảo vệ an ninh dữ liệu

Với 468/474 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 98,73%, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh dữ liệu.

Luật gồm 28 điều, 6 chương; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Luật không áp dụng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân do cá nhân thực hiện chỉ phục vụ cho hoạt động, nhu cầu cá nhân hoặc gia đình.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển đổi số có trách nhiệm bảo vệ an ninh dữ liệu ngay từ giai đoạn thiết kế; bảo vệ an ninh dữ liệu trong suốt vòng đời dữ liệu theo quy định tại Điều 10 của Luật; xác định cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu và áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu tương ứng; xác định trách nhiệm bảo vệ an ninh dữ liệu đối với chủ quản dữ liệu, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Dữ liệu hình thành từ việc số hóa hồ sơ, tài liệu được bảo vệ theo cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu của hồ sơ, tài liệu gốc.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc bảo vệ an ninh dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, xây dựng thuật toán và mô hình thử nghiệm; áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để kiểm soát, phân loại, loại bỏ dữ liệu giả mạo, dữ liệu sai lệch, dữ liệu độc hại hoặc dữ liệu chứa mã độc nhằm bảo đảm tính an toàn, toàn vẹn của mô hình huấn luyện và hệ thống xử lý dữ liệu.

Đồng thời, phải nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp mã hóa tiên tiến, mã hóa kháng lượng tử và các công nghệ bảo vệ dữ liệu trong quá trình xử lý dữ liệu; thiết lập môi trường thử nghiệm có kiểm soát và các biện pháp cách ly an toàn; không sử dụng dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh để thử nghiệm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.