Chiều 20/11, với tuyệt đa số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua 4 luật: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 4 dự thảo Luật. (Ảnh: Media Quốc hội).

Xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy

Trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 4 dự thảo Luật.

Trong đó, về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Chính phủ đã rà soát dự thảo Luật để bảo đảm nội dung sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, bổ sung, hoàn thiện quy định của dự thảo Luật và nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành luật để xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và việc xử lý vi phạm để kiểm soát, phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong quản lý phòng cháy, chữa cháy và đã bảo đảm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện khi Luật này được ban hành.

Dự luật cũng bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tốt nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

475/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Media Quốc hội).

Bổ sung vào dự thảo Luật quy định về giải pháp để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý đối với các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại hiện nay.

Cùng với đó, đã rà soát, hoàn thiện quy định của dự thảo Luật về xử lý chuyển tiếp khi bãi bỏ các thủ tục hành chính để không bị vướng mắc, bất cập khi tổ chức thực hiện và chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung, kỹ thuật của dự thảo Luật.

Không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử

Về dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết đã rà soát dự thảo Luật, bảo đảm đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước; chỉnh lý bố cục cho phù hợp, gồm 7 chương, 45 điều.

Dự thảo Luật đã làm rõ nguyên tắc định danh, xác thực điện tử bắt buộc hoặc tự nguyện; thu thập dữ liệu đúng mục đích theo quy định của pháp luật, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử.

Quy định nguyên tắc tự động tạo lập danh tính điện tử, cấp mã định danh quốc gia khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ, chính xác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại; danh tính điện tử đã được tạo lập trước khi Luật có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng.

Quy định danh tính điện tử tự chủ phải được lưu trữ tại Việt Nam; việc định danh không làm phát sinh, thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh điện tử; việc khai thác thông tin có chứa dữ liệu cá nhân phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Cùng với đó, quy định rõ việc bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử của chủ thể, áp dụng đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội...; Luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện phù hợp với tiến trình chuyển đổi số.

Quy định quản lý dịch vụ định danh, xác thực điện tử thông qua điều kiện cung cấp dịch vụ và cơ chế hậu kiểm, không cấp phép; hoàn thiện quy định về việc sử dụng danh tính điện tử của nước ngoài, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên họp chiều 20/11. (Ảnh: Media Quốc hội).

Về dự thảo Luật An ninh dữ liệu, đối với phân loại, bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật xác định cấp độ rủi ro là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, không đồng nhất và không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo pháp luật về dữ liệu. Hệ thống thông tin xử lý đồng thời dữ liệu thuộc nhiều cấp độ phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ theo cấp độ cao nhất phát sinh.

Về phân định thẩm quyền, dự thảo Luật xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định, kiểm tra hai lần cùng một nội dung.

Đối với thẩm định an ninh dữ liệu, Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc; Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu. Riêng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dân sự, kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thẩm định.

Dự thảo Luật quy định mật mã an ninh là lớp bảo vệ kỹ thuật bổ sung, độc lập, không thay thế mật mã cơ yếu, không làm thay đổi vai trò, chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ; trước mắt chỉ sử dụng trong phạm vi ngành Công an; đối với dữ liệu không thuộc bí mật nhà nước, việc sử dụng mật mã an ninh hoàn toàn tự nguyện.

Về tính thống nhất của pháp luật, Điều 3 dự thảo Luật được chỉnh lý để làm rõ nguyên tắc, thứ tự áp dụng đối với nội dung giao thoa với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cơ yếu; đồng thời hoàn thiện Điều 26 để bảo đảm thống nhất khi thực hiện.

Về giảm thủ tục và chi phí tuân thủ, dự thảo bổ sung cơ chế công nhận, sử dụng chung kết quả đánh giá, kiểm toán, chứng nhận an ninh dữ liệu theo nguyên tắc một hồ sơ, một đầu mối. Chủ quản dữ liệu được nộp một bộ hồ sơ tích hợp các nội dung đánh giá, thẩm định theo pháp luật về dữ liệu, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân qua một đầu mối tiếp nhận.