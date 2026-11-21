Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ hai. Ảnh: Media Quốc hội.

Các Luật được Quốc hội thông qua gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội.

18 Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này gồm: Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Nghị quyết Thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Cùng với đó là Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết về việc kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các Dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết cũng quyết nghị việc Quốc hội thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua các dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết kỳ họp giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các luật, nghị quyết được thực hiện kịp thời, nghiêm minh, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm luật, nghị quyết có hiệu lực; chủ động chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027.

Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy với công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; nhân rộng các mô hình địa bàn không ma túy, bảo đảm hiệu quả, bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, trốn thuế, chuyển giá, buôn bán người...

491/494 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ hai. Ảnh: Media Quốc hội.

Quốc hội cơ bản tán thành với Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục khắc phục những bất cập, hạn chế; xem xét, giải quyết các kiến nghị nêu trong các báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng đồng ý thực hiện thu thập thông tin của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam, trừ người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giao Chính phủ quy định cụ thể để thực hiện; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng ý tiếp tục thực hiện cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc "có đi, có lại". Giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an ban hành mẫu giấy thông hành và quy định thủ tục cấp; rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam để điều chỉnh, bổ sung ngay trong năm 2027, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.