Theo đó, với 476/481 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,39%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Media Quốc hội.

Cùng với đó, Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được thông qua với 477/480 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,59%). Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La, cũng được Quốc hội thông qua với 482/483 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 96,59%).

Trước khi Quốc hội biểu quyết, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Xây dựng đã khẩn trương phối hợp với các địa phương nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong với 476/481 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, đây không phải là những tuyến đường đơn lẻ mà là các trục kết nối liên vùng, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên; thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi; củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược. Đặc biệt, khi dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu hoàn thành, 34/34 địa phương trong cả nước sẽ có đường cao tốc.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, cân nhắc nhiều phương án để xác định phạm vi, lộ trình đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng cân đối vốn, bảo đảm không cắt khúc, không chắp vá. Đây là cách làm thận trọng nhưng không chần chừ, khả thi nhưng vẫn giữ được tầm nhìn dài hạn.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được Quốc hội thông qua với 477/480 đại biểu biểu quyết tán thành. Ảnh: Media Quốc hội.

Về quá trình chuẩn bị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương. Hội đồng thẩm định Nhà nước đã thẩm định, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến kết luận.

Theo tổng hợp, Quốc hội đã tham gia 65 lượt ý kiến, trong đó có 54 đại biểu phát biểu tại 16 tổ, 8 đại biểu phát biểu tại hội trường và 3 ý kiến đóng góp bằng văn bản. Các ý kiến tập trung vào những nhóm vấn đề chủ yếu như: Sự cần thiết đầu tư; quy mô, tốc độ thiết kế và hướng tuyến; sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, nhất là vốn đối ứng của địa phương; hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ chế, chính sách đặc thù.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình chi tiết và chỉnh lý các dự thảo nghị quyết gửi Quốc hội.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La được Quốc hội thông qua với 482/483 đại biểu biểu quyết tán thành. Ảnh: Media Quốc hội.

Đánh giá về hiệu quả của các dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng, khi hoàn thành, các tuyến cao tốc không chỉ rút ngắn thời gian, khoảng cách địa lý mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, du lịch và tiêu thụ nông sản khu vực Tây Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên.

Để phát huy hiệu quả đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đầu tư đồng bộ hệ thống đường kết nối, nút giao, trạm dừng nghỉ, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, một dự án hạ tầng chiến lược không thể thành công chỉ bằng nỗ lực của riêng cơ quan trình mà cần có quyết tâm chung. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, ủng hộ chủ trương triển khai các dự án; đồng hành cùng Chính phủ trong giám sát để các dự án được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, minh bạch, tiết kiệm; đồng hành cùng các địa phương trong việc tạo sự đồng thuận của nhân dân tại những nơi tuyến đường đi qua.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong được đề xuất với chiều dài khoảng 119km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100km/h, kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với khu vực phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Sơ bộ tổng mức đầu tư 50.990 tỷ đồng, gồm 48.986 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.004 tỷ đồng ngân sách tỉnh Lai Châu. Dự án gồm 4 dự án thành phần, dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031. Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 132km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100km/h, điểm đầu kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư sơ bộ 48.283 tỷ đồng, gồm 46.236 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.047 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án gồm hai dự án thành phần: Xây lắp và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND tỉnh Quảng Ngãi được đề xuất làm cơ quan chủ quản. Dự kiến khởi công quý IV/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031. Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 179,5km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới khai thác bằng hệ thống giao thông thông minh. Tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 43.812 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án gồm 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 4 dự án xây dựng đường cao tốc. Dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.