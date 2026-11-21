Bảo đảm an toàn cho trẻ em tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ

Với 473/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 98,33%, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật gồm Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, riêng khoản 12 Điều 4 có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Ảnh: Khánh Duy

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo những nội dung chính tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội và ý kiến của các ĐBQH đối với dự án Luật.

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, việc sửa đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 3 dự án luật liên quan đến y tế, phòng chống tác hại thuốc lá và hiến tạng. Ảnh: Phạm Thắng

Một nội dung được ĐBQH quan tâm là việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Một số ý kiến đề nghị phải có biện pháp kiểm soát chất lượng dịch vụ, kiểm tra, xử lý vi phạm và bảo đảm an toàn cho trẻ em khi cơ sở bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ chỉnh lý dự thảo theo hướng tiếp tục yêu cầu các cơ sở tuân thủ quy trình, yêu cầu chuyên môn và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

Luật cũng bổ sung quy định đối với người đại diện theo pháp luật của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Khi quyết định đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở, người có thẩm quyền phải có biện pháp bảo đảm an toàn, duy trì chăm sóc và hỗ trợ trẻ em.

Cấm sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với 465/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,67%.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực lần lượt từ ngày 1/3/2027 và 1/1/2028.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Khánh Duy

Theo luật mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine và shisha thuộc diện bị cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng. Quy định này cũng áp dụng với các thiết bị, nguyên liệu chuyên dụng cho những sản phẩm trên.

Luật đồng thời cấm hành vi chứa chấp các sản phẩm này.

Đối với thuốc lá truyền thống, luật cấm trưng bày sản phẩm, bao bì, hình ảnh và nhãn hiệu tại các điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử, trừ trường hợp Chính phủ có quy định khác.

Hoạt động tiếp thị trực tiếp và tiếp thị liên kết thuốc lá trên các nền tảng thương mại điện tử cũng bị cấm.

Đáng chú ý, người bán lẻ không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được mình đủ 18 tuổi.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Chỉ người từ đủ 18 tuổi được đăng ký hiến tạng

Với 415/474 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 87,55%, Quốc hội thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.

Luật quy định chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên được đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác. Quy định về hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi được giữ như luật hiện hành.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: Khánh Duy

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo trình Quốc hội ngày 3/10 từng đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến nếu được người đại diện đồng ý bằng văn bản. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng việc đăng ký hiến chỉ nên áp dụng với người có đủ năng lực nhận thức.

Tiếp thu ý kiến này, Chính phủ bỏ quy định cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến. Theo luật được thông qua, chỉ người từ đủ 18 tuổi mới có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người hoặc hiến xác. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc đăng ký, thay đổi và hủy đăng ký hiến.