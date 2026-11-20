Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình các Luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua (Ảnh: Quang Vinh)

Nâng cao tiêu chuẩn luật sư

Với 470/482 tổng số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Luật sư (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án luật. Theo đó, về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc việc người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật trở thành luật sư vì thiếu kiến thức pháp lý nền tảng.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự phiên họp (Ảnh: Quang Vinh)

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng chỉ áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp đối với người có bằng luật sau đại học tại các quốc gia không đào tạo cử nhân luật như Juris Doctor tại Mỹ, Canada. Đây là chương trình chuyên sâu dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành khác, bảo đảm kiến thức pháp luật nền tảng và đủ điều kiện dự thi luật sư tại nước sở tại. Quy định này tạo cơ hội bình đẳng cho người học luật, thu hút nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp luật quốc tế. Để kiểm soát chất lượng đầu vào, các trường hợp này không được miễn, giảm thời gian tập sự, tức là phải hoàn thành 12 tháng đào tạo nghề, 12 tháng tập sự và đạt Kỳ thi quốc gia về luật sư.

Siết các điều kiện nhận con nuôi

Tiếp theo chương trình, với 463/471 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật. Về điều kiện của người nhận con nuôi theo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý quy định về điều kiện của người nhận con nuôi theo hướng bổ sung các trường hợp bị cấm nhận con nuôi.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tham dự phiên họp (Ảnh: Quang Vinh)

Theo đó, tại điểm đ và điểm e, khoản 3, Điều 14 dự thảo Luật bổ sung quy định không cho phép nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em; người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi.

Đối với đề xuất quy định độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, qua nghiên cứu, chưa có đủ căn cứ thực tiễn để xác định giới hạn độ tuổi này. Thực tiễn giải quyết việc nuôi con nuôi thời gian qua cơ bản không phát sinh vướng mắc đối với yêu cầu nhận con nuôi của người cao tuổi. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá toàn diện khả năng bảo đảm mái ấm gia đình bền vững cho trẻ em.

Duy trì 5 hình thức văn bản đã dự kiến lược bỏ

Cùng ngày, với 403/473 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Luật Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) quy định về xây dựng, ban hành và những nội dung cơ bản về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật (không quy định về làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp).

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Quang Vinh)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tiếp tục duy trì 5 hình thức văn bản đã dự kiến lược bỏ gồm: nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc tiếp tục duy trì các hình thức văn bản này nhằm bảo đảm các cơ quan có công cụ pháp lý phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn hiện nay.