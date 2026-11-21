Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Bổ sung hai ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Với 461/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,56%, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Ảnh Hồ Long

Điểm đáng chú ý là bổ sung hai ngày nghỉ lễ hằng năm hưởng nguyên lương đối với người lao động, gồm Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Như vậy, người lao động sẽ có thêm hai ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương mỗi năm theo quy định mới.

Về lịch nghỉ, luật quy định hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ đối với một số dịp lễ, Tết. Trước ngày 30/9, Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau trên cơ sở quyết định của Thủ tướng.

Ngoài chính sách nghỉ lễ, luật sửa đổi quy định về hoạt động cho thuê lại lao động theo hướng chuyển trọng tâm quản lý sang cơ chế ký quỹ, thông báo hoạt động và hậu kiểm.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Không đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội tại ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

Với 481/481 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hồ Long

Luật quy định hoạt động đầu tư quỹ phải bảo đảm các nguyên tắc an toàn, bảo toàn vốn, bền vững, hiệu quả và minh bạch. Đây là nội dung được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, nhằm tăng cường yêu cầu bảo vệ nguồn vốn của quỹ trong quá trình đầu tư.

Đối với hình thức đầu tư thông qua tiền gửi ngân hàng, luật quy định các ngân hàng được xem xét gồm ngân hàng thương mại nhà nước; ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ; ngân hàng thương mại cổ phần có tổng vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ; hoặc ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, Quỹ Bảo hiểm xã hội không được đầu tư tại các ngân hàng thương mại đang bị kiểm soát đặc biệt.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Chính phủ được giao quy định tiêu chí lựa chọn ngân hàng, cơ chế đánh giá, giám sát, kiểm soát rủi ro, cũng như lộ trình đa dạng hóa danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ.

Về quy định chuyển tiếp, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận nhưng chưa giải quyết trước ngày 1/3/2027 tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật hiện hành trước thời điểm này, trừ trường hợp có quy định khác có lợi hơn cho người thụ hưởng.

Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Cũng trong sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động với 468/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Hồ Long

Luật bổ sung quyền của người lao động trong việc thông tin về tai nạn xảy ra tại nơi làm việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công đoàn.

Đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động, luật cho phép thông tin về tai nạn đến UBND hoặc công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc.

Quy định mới cũng mở rộng các cơ quan tiếp nhận phản ánh của an toàn, vệ sinh viên. Khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, lực lượng này có thể báo cáo tổ chức công đoàn, thanh tra tỉnh, thành phố, UBND cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

Riêng trường hợp máy móc, thiết bị, vật tư hoặc chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an toàn, vệ sinh viên được báo cáo cơ quan có thẩm quyền sau khi đã kiến nghị người sử dụng lao động nhưng không được khắc phục.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.