(Ảnh minh họa: Hải Quân).

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, vừa qua, Quốc hội đã thông qua 3 nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong được đề xuất với chiều dài khoảng 119 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với khu vực phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 50.990 tỷ đồng, gồm 48.986 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.004 tỷ đồng ngân sách tỉnh Lai Châu. Dự án gồm 4 dự án thành phần, dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 132 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, điểm đầu kết nối cao tốc Bắc-Nam phía đông, điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ 48.283 tỷ đồng, gồm 46.236 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.047 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án gồm hai dự án thành phần: Xây lắp và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND tỉnh Quảng Ngãi được đề xuất làm cơ quan chủ quản. Dự kiến khởi công quý IV/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 179,5 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án là 63.120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 43.812 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án gồm 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 4 dự án xây dựng đường cao tốc. Tuyến dự kiến được triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.