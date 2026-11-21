Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh Hồ Long

Chính phủ được quyết sử dụng dự toán chi còn lại của ngân sách trung ương

Với 482/485 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99,38%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Luật gồm 11 chương, 103 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trừ một số nội dung có hiệu lực thi hành từ 21/11/2026.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: Quang Khánh

Luật quy định Quốc hội quyết định các chính sách cơ bản về tài chính - ngân sách; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định các chỉ tiêu an toàn nợ quốc gia, nợ công và nợ Chính phủ.

Quốc hội cũng quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và việc điều chỉnh kế hoạch này; dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương hằng năm và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Bên cạnh đó, Quốc hội giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, các chính sách tài chính - ngân sách quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia.

Đáng chú ý, Luật quy định Chính phủ có thẩm quyền quyết định sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách trung ương; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả phân bổ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thường lệ gần nhất.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm là văn bản quy phạm pháp luật, được xây dựng, ban hành theo quy định đặc thù.

Do nội dung này đã được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 của Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đã lược bỏ quy định tương ứng để tránh trùng lặp.

Luật cũng được chỉnh lý nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo đó, ngân sách địa phương được hưởng 100% khoản thu từ cho thuê, bán nhà ở thuộc tài sản công do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

Cho phép cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán

Với 476/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,58%, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, gồm 3 điều.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. Ảnh: Quang Khánh

Theo Luật, đơn vị kế toán, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được ký hợp đồng với cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng theo quy định pháp luật.

Bên thuê dịch vụ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, tài liệu liên quan và thanh toán chi phí theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán theo hợp đồng và quy định pháp luật, kể cả khi ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ.

Luật đồng thời nghiêm cấm việc thông đồng, câu kết giữa bên cung cấp dịch vụ kế toán và khách hàng nhằm cung cấp hoặc xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Đối với hoạt động kiểm toán độc lập, Luật quy định Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận là 5 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp theo điều kiện cụ thể

Với 453/455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,56%, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Ảnh: Quang Khánh

Nghị quyết áp dụng đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tính đến hết ngày 23/10/2026, theo xác định của cơ quan thuế và quy định pháp luật có liên quan.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp chỉ thực hiện đối với các khoản nợ đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Nghị quyết và chưa được nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Đối với việc xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: đã nộp đủ số thuế nợ gốc, tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có); đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định.

Chính sách này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong xử lý các khoản nợ tồn đọng của người nộp thuế đã ngừng hoạt động, đồng thời tạo điều kiện giải quyết các thủ tục liên quan đến mã số thuế.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028.