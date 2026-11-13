Quốc hội thông qua 2 luật và 1 nghị quyết

Theo đó, với 457/457 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, có hiệu lực từ 1/3/2027.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Ảnh: Media Quốc hội.

Người dân được bảo vệ tốt hơn trước gian lận đo lường

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng, đo lường gắn trực tiếp với đời sống của mỗi người dân, mỗi hoạt động của mọi doanh nghiệp.

"Một kết quả đo chính xác là cơ sở để người dân thanh toán đúng lượng điện, nước, xăng, dầu đã sử dụng, để bác sĩ có thông tin tin cậy trong chẩn đoán, điều trị; để doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu và đưa sản phẩm ra thị trường", Bộ trưởng Vũ Hải Quân, nhấn mạnh.

Trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, theo Bộ trưởng, năng lực đo lường còn quyết định khả năng kiểm chứng kết quả nghiên cứu, làm chủ quy trình và phát triển sản phẩm mới. Vì vậy, đầu tư cho đo lường cần được nhìn nhận là đầu tư cho năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Bộ trưởng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, kịp thời ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, đảm bảo khi Luật có hiệu lực thi hành có các văn bản hướng dẫn đồng bộ, không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện.

Theo Bộ trưởng, hiệu quả thi hành Luật cần được đánh giá bằng những kết quả cụ thể: người dân được bảo vệ tốt hơn trước gian lận đo lường, doanh nghiệp giảm được chi phí tổn thất trong sản xuất, cơ quan quản lý phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Luật bổ sung quy định cấm giả mạo vật mang dữ liệu về kết quả, tình trạng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của phương tiện đo, chuẩn đo lường; tẩy xóa, sửa chữa trái phép nội dung của vật mang dữ liệu về kết quả, tình trạng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của phương tiện đo, chuẩn đo lường được cung cấp.

457/457 đại biểu có mặt tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Ảnh: Media Quốc hội.

Luật cũng cấm cố ý tác động trái phép vào mạng truyền dữ liệu đo, dữ liệu đo lường hoặc hệ thống quản trị dữ liệu đo lường làm gián đoạn, mất hoặc làm sai lệch dữ liệu.

Theo quy định của luật sửa đổi, tổ chức, cá nhân có quyền được giải trình, yêu cầu kiểm tra lại, đính chính dữ liệu không chính xác liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Luật cũng nêu rõ người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trích xuất dữ liệu đo lường liên quan trực tiếp đến giao dịch của mình để làm chứng cứ khi khiếu nại, giải quyết tranh chấp, bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo luật sửa đổi, việc xử phạt vi phạm hành chính về đo lường được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp có khoản tiền thu không đúng do kết quả đo sai lệch thì tổ chức, cá nhân đã thu phải hoàn trả theo quy định.

Trường hợp có căn cứ xác định phương tiện đo, phần mềm phương tiện đo có lỗi chung dẫn đến có khoản tiền thu không đúng do kết quả đo sai lệch, tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả đo để thu tiền có trách nhiệm rà soát các giao dịch bị ảnh hưởng để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Năm 2025, bội chi đã giảm 15,1% so với dự toán

Sáng cùng ngày, với 458/461 đại biểu có mặt tán thành, sáng 13/11 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách Nhà nước là 400.163 tỷ đồng bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, trong nước phải đối mặt với thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, điều hành linh hoạt, quyết liệt kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Media Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán, chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Bội chi đã giảm 15,1% so với dự toán, bằng 3,1% GDP, giảm đáng kể so với mức 3,8% GDP đã được Quốc hội cho phép.

Chính phủ đã nỗ lực trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, đảm bảo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước được trình Quốc hội đúng tiến độ, mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện rút ngắn thời gian quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2025.

"Chính phủ trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Chính phủ xin nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian tới", Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Với 463/464 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước khi bấm nút thông qua, các đại biểu Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của thị trường, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững trong thời gian tới.

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục việc thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức, tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời đảm bảo an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.

Sáng 13/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Media Quốc hội.

Luật đã quy định các nguyên tắc và giới hạn cơ bản, giao cho Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm phải gắn với nguyên tắc an toàn của thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.

Về tổ chức thị trường, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình sở giao dịch chứng khoán để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ. Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại các sở giao dịch chứng khoán cũng được chỉnh lý để xác định rõ phạm vi điều chỉnh tại dự thảo luật, phù hợp và thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tiếp tục giữ phương án cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh việc kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì. Các yêu cầu về việc đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tiếp tục được thực hiện theo quy định, đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm trách nhiệm đảm bảo an toàn của thị trường chứng khoán.