Quốc hội thông qua 2 luật, phê chuẩn nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Phiên họp Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng sáng 13-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Quốc hội nghe báo cáo trước khi biểu quyết thông qua dự luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật quy định đổi mới phương thức kiểm soát phương tiện đo và thúc đẩy chuyển đổi số, quy định quản lý mã định danh duy nhất đối với phương tiện đo nhóm 2 và chuẩn quốc gia. Các phương tiện đo có tích hợp phần mềm phải bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu, có cơ chế ngăn ngừa can thiệp trái phép và lưu vết thay đổi.

Ngoài ra, công tác kiểm tra chuyên ngành sẽ tập trung vào đối tượng có nguy cơ vi phạm cao. Chủ tịch UBND cấp xã được giao kiểm tra chuyên ngành tại các chợ, trung tâm thương mại và địa điểm kinh doanh hàng hóa phục vụ dân sinh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027.

Cũng trong phiên họp sáng 13-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027.

Luật quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); đồng thời cắt giảm các điều kiện riêng về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, kết quả kinh doanh và cơ sở vật chất đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán nhằm tránh việc kiểm tra trùng lặp với pháp luật ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại nghị trường sáng 13-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2025 thấp hơn mức cho phép Theo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2025, tổng số thu cân đối NSNN năm 2025 đạt 4.267.354 tỷ đồng. Tổng thu NSNN đạt và vượt 36,8% so với dự toán nhờ sự phục hồi kinh tế với tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Tổng số chi cân đối NSNN đạt 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm số chi chuyển nguồn sang năm 2026. Bội chi NSNN đạt 400.163 tỷ đồng, tương đương 3,1%GDP (thấp hơn mức dự toán 3,8% được Quốc hội cho phép). Tổng mức vay của NSNN đạt 763.909 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc.