Quốc hội thông qua 1 Nghị quyết và thảo luận về một số luật
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 9/11/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về 04 nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thong-qua-1-nghi-quyet-va-thao-luan-ve-mot-so-luat-post1401070.html