Các đại biểu vỗ tay tán dương thông qua luật và nghị quyết (Ảnh: Quang Vinh)

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày tóm tắt báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự án luật sửa đổi, bổ sung 7 luật trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết, xác đáng của các đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận hội trường và các phiên họp thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Xã hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, đến thời điểm hiện nay, dự thảo luật và nghị quyết sau khi tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội xem xét thông qua đã đạt được sự thống nhất cao giữa Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng dự thảo luật và nghị quyết đã đạt được.

Báo cáo cụ thể một số nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, về Luật Thể dục, thể thao, dự thảo luật chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực. Trong đó, chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với Luật Du lịch, dự thảo chuyển thẩm quyền công nhận điểm du lịch, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch từ UBND cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; chuyển thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về Luật Thư viện, dự thảo làm rõ chức năng, nhiệm vụ của thư viện cấp tỉnh và thư viện cấp xã; điều chỉnh thẩm quyền tiếp nhận thông báo về hoạt động thư viện theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đối với Luật Điện ảnh, dự thảo hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim, đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát, ngăn chặn, xử lý phim vi phạm pháp luật.

Về Luật Di sản văn hóa, dự thảo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Theo đó, phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu thuộc các danh mục của UNESCO cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Đối với Luật Quảng cáo, dự thảo bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh, chương trình chuyên quảng cáo; bãi bỏ các quy định liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Luật Quảng cáo.

Về Luật Báo chí, dự thảo bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí theo hướng chuyển từ cơ chế xin chấp thuận sang cơ chế thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 của Luật.

Đối với Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo tập trung vào 7 nhóm chính sách. Nghị quyết dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036; các chính sách thí điểm có thời hạn 5 năm, chính sách thử nghiệm có thời hạn tối đa 3 năm.