Chiều 21/11, Quốc hội khoá XVI đã bế mạc Kỳ họp thứ 2, sau 27 ngày làm việc. Trước khi bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp với đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo nghị quyết, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua các dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo nghị quyết.

Nghị quyết yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước (KTNN), các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các luật, nghị quyết được thực hiện kịp thời, nghiêm minh, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm luật, nghị quyết có hiệu lực; chủ động chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2026 - 2030.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH và NSNN năm 2027; đồng thời tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm "kinh tế bạc"; phát triển mạng lưới và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật dựa vào cộng đồng; phát huy vai trò người cao tuổi, người khuyết tật; nâng cao khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với hạ tầng giao thông, công trình công cộng, dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, phục hồi chức năng và dịch vụ số. Chú trọng công tác gia đình, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới thực chất; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; thu hẹp khoảng cách giới trong lao động, việc làm, thu nhập và bảo hiểm xã hội.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy với công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; nhân rộng các mô hình địa bàn không ma túy, bảo đảm hiệu quả, bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, trốn thuế, chuyển giá, buôn bán người.

Chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027, phù hợp với Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh mua sắm tập trung, đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội trường.

Khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội cho lao động trên nền tảng số, khu vực phi chính thức. Đẩy mạnh xây dựng, kết nối, chia sẻ hạ tầng dữ liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cũng theo nghị quyết, Quốc hội đồng ý thực hiện thu thập thông tin của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam, trừ người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển KTXH.

Giao Chính phủ quy định cụ thể để thực hiện; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc "có đi, có lại". Giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an ban hành mẫu giấy thông hành và quy định thủ tục cấp; rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam để điều chỉnh, bổ sung ngay trong năm 2027, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

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