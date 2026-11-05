Quốc hội thống nhất bổ sung, điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 2

Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội đã nghe Tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Kết quả, 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 100% số đại biểu tham gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp.

Bổ sung 6 nội dung, có 3 dự án đường bộ cao tốc

Trước đó, trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2.

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 5 Điều 6 Nội quy Kỳ họp Quốc hội, gồm 4 nhóm nội dung.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình.

Thứ nhất, bổ sung 6 nội dung vào Chương trình Kỳ họp. Cụ thể, Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn. Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc gồm: Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong); Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

Cùng với đó, Quốc hội xem xét, thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp 2 nội dung. Một là, báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Hai là, việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Căn cứ tính chất các nội dung và để sử dụng hiệu quả thời gian kỳ họp, 2 nội dung quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp sẽ không bố trí trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tổ. Cơ quan trình, cơ quan thẩm tra gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến; dự kiến chỉ bố trí thảo luận tại hội trường.

Thứ hai, điều chỉnh tên gọi, phạm vi và hình thức quyết nghị đối với nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nội dung này được điều chỉnh thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp.

Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chính phủ đề nghị bổ sung 5 nội dung vào Nghị quyết kỳ họp

Thứ ba, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung gồm: (1) điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; (2) cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; (3) thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 19 của Quốc hội; (4) quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; (5) sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Do thời gian từ nay đến khi kết thúc đợt 1 không còn nhiều, để tránh điều chỉnh chương trình nhiều lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung các nội dung trên để xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp.

Khi hồ sơ, tài liệu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, nội dung điều chỉnh địa giới hành chính sẽ được bố trí trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ, hội trường. Trình tự, thủ tục thực hiện theo Điều 48 Nội quy Kỳ họp Quốc hội và Điều 10 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Với các nội dung còn lại, trước mắt không bố trí trình bày, thảo luận. Cơ quan trình, cơ quan thẩm tra gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Nội dung quyết nghị sẽ được thể hiện cụ thể trong dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2 để đại biểu góp ý khi các cơ quan xin ý kiến. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội bố trí thời gian phù hợp để thảo luận.

Đoàn Chủ tọa phiên họp.

Thứ tư, điều chỉnh thời gian và cách thức tiến hành một số nội dung trong chương trình cho phù hợp, như: bố trí trình bày chung, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các nội dung do cùng một cơ quan chủ trì soạn thảo; điều chỉnh thời gian, ghép nội dung tại một số phiên họp trong tuần.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2 đã được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11/2026 và giữ nguyên thời gian bế mạc kỳ họp vào ngày 21/11/2026 (đợt 2).