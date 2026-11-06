Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca

Theo kết quả bỏ phiếu ngày 5/11, Hiệp ước Phòng thủ chung nhận được 279 phiếu thuận và 119 phiếu chống, với 398 trong tổng số 592 nghị sĩ tham gia. Văn kiện gồm 16 điều khoản, được ba nước ký kết tại thành phố Mekke của Saudi Arabia ngày 7/8/2026 và được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trình Quốc hội phê chuẩn hồi tháng 10.

Điều khoản trọng tâm của hiệp ước quy định các bên sử dụng mọi biện pháp cần thiết để loại bỏ những mối đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Trong trường hợp một bên bị quốc gia hoặc nhóm quốc gia khác tiến hành tấn công vũ trang hoặc xâm lược quân sự, các bên còn lại sẽ lập tức hỗ trợ bằng những biện pháp phù hợp. Quy định này có nội dung tương tự Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được xem là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các thành viên.

Ngoài cơ chế phòng thủ tập thể, hiệp ước còn hướng tới tăng cường phối hợp quân sự, hợp tác công nghiệp quốc phòng, tổ chức huấn luyện chung, chia sẻ thông tin tình báo và hậu cần, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ quốc phòng.

Việc phê chuẩn hiệp ước nhận được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, song vấp phải phản đối từ một số nghị sĩ đối lập. Những người phản đối lo ngại cơ chế phòng thủ tập thể có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị cuốn vào các cuộc xung đột trong khu vực, đặt binh sĩ nước này trước những rủi ro an ninh. Theo các chuyên gia, việc Quốc hội phê chuẩn hiệp ước không đồng nghĩa với việc binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn được triển khai tới Saudi Arabia. Hoạt động triển khai quân đội còn phải trải qua các thủ tục lập pháp riêng.