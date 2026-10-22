Quốc hội thảo luận việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, ngày 22/10, buổi sáng, Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản ( sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Thời gian còn lại của ngày làm việc, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).