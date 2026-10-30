Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Theo chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

(Ảnh minh họa)

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 3 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Phiên họp buổi chiều được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước đó, trình bày Tờ trình tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, thu ngân sách nhà nước năm 2026 ước vượt 20,8% so với dự toán, tăng 14% so với thực hiện năm 2025, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 20,8% GDP. Về chi ngân sách nhà nước bằng 116,4% dự toán, đảm bảo thực hiện các chủ trương của Đảng, các nhiệm vụ quan trọng, chi trả nợ, viện trợ….

Về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, dự kiến dự toán thu tăng khoảng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026, tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước khoảng 20,2% GDP, là mức phân bổ cao so với các năm gần đây trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức.