Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Mặc dù thời tiết khô ráo, nhiều ngày không có mưa, nhưng tại một số đoạn trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Thục Phán vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng đất từ taluy ven đường sạt trượt, rơi xuống thành từng tảng lớn. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây cản trở việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.