Xã hộiThời sự

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch năm 2027. Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên thảo luận.

Tạp chí Công thương
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Ngọc Châm (tổng hợp)

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/gallery/chum-anh--quoc-hoi-thao-luan-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-562470.htm