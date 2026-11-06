Quốc hội thảo luận về Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946 - 09/11/2026) tại Hội trường Diên Hồng. Chương trình được Truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về 02 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

(Ảnh minh họa)

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về 02 dự án Luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN, Chính phủ đề xuất đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.