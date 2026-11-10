Quốc hội thảo luận về Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Ngày 10/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về các dự án Luật: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về: Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật;

Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Trước đó, sáng 24/10, cũng trong chương trình kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV cùng các kết luận, chỉ đạo có liên quan của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dự thảo Luật được xây dựng trên ba quan điểm chính. Trong đó, tiếp cận công nghiệp văn hóa theo chuỗi giá trị, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế chiến lược của quốc gia; không quy định lại những chính sách đã có trong các luật chuyên ngành mà tập trung bổ sung các quy định đối với những khoảng trống pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện; đồng thời quy định các nguyên tắc, cơ chế, chính sách then chốt thuộc thẩm quyền của Quốc hội, hạn chế phát sinh thủ tục hành chính mới, tăng cường phân cấp và hậu kiểm.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa gồm 8 chương, 39 điều, tập trung vào 6 nhóm chính sách trọng tâm.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định về hạ tầng phục vụ sáng tạo và khai thác giá trị tài sản trí tuệ. Theo đó, phần mềm phục vụ sáng tạo và nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa được xác định là hạ tầng có chức năng hỗ trợ sáng tạo, lưu vết quá trình sáng tạo, tạo căn cứ cho việc chứng minh, bảo hộ và khai thác thương mại các sản phẩm sáng tạo.

Dự thảo cũng thiết lập các quy định nhằm thu hút, phát triển nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm, có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia. Các chính sách về học bổng, miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí, tín dụng và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cũng được đề cập.

Đối với hạ tầng công nghiệp văn hóa, dự thảo đề xuất quy định về tổ hợp sáng tạo văn hóa, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, các công trình và thiết chế phục vụ công nghiệp văn hóa. Đây được kỳ vọng sẽ tạo lập những không gian tập trung, thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, sản xuất, tổ chức sự kiện, quảng bá và thương mại hóa sản phẩm văn hóa.

Một nhóm chính sách quan trọng khác là thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, trong đó có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với việc phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị, gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Dự thảo đồng thời đề cập việc hình thành sàn giao dịch công nghiệp văn hóa, tạo thiết chế trung gian kết nối các chủ thể sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm văn hóa, nhà đầu tư và người sử dụng. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; phát triển thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm văn hóa.

Nhóm chính sách về tài chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư được kỳ vọng tạo động lực đủ mạnh để huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển công nghiệp văn hóa.