Quốc hội thảo luận về Luật Đầu tư (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: Media Quốc hội

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu đối với hai dự án luật này.

Bỏ đề xuất cho người dưới 18 tuổi đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể

Trong dự thảo mới nhất Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi, Chính phủ đã bỏ quy định cho phép người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn và hiến xác. Theo đó, chỉ người đủ 18 tuổi trở lên mới được đăng ký hiến.

Sau chỉnh lý, người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh, trừ máu và thành phần máu, cho anh, chị, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp, có văn bản đồng ý của cha, mẹ đẻ và được tư vấn độc lập.

Trước đó, trong dự thảo trình Quốc hội ngày 21/10, Chính phủ đề xuất mở rộng nguồn hiến tạng, trong đó cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn. Điều kiện là người này đã đăng ký hoặc bày tỏ nguyện vọng trước khi qua đời, đồng thời được người đại diện đồng ý.

Đề xuất cũng cho phép người chưa thành niên hiến mô tái sinh khi còn sống. Cụ thể, người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi có thể hiến cho thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi được hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột.

Tuy nhiên, quy định này gây nhiều tranh luận, nhất là về khả năng nhận thức, quyền tự quyết của trẻ em và nguy cơ bị tác động bởi các mối quan hệ phụ thuộc trong gia đình.