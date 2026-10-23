Quốc hội thảo luận về Luật Đấu thầu (sửa đổi)
Ngày 23/10, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật liên quan đến ngân sách, thuế, đấu thầu, đồng thời xem xét tình hình thực hiện cơ chế đặc biệt xử lý vướng mắc do quy định của pháp luật.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, ngày 23/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các nội dung: dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi).
Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-luat-dau-thau-sua-doi-60999.html