Quốc hội thảo luận về Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2. Ảnh: Media Quốc hội.

Ngày 28/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Bộ trưởng Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Bộ trưởng Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trình bày Tờ trình của Chính phủ trước Quốc hội chiều ngày 17/10 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Dự thảo Luật được xây dựng với trọng tâm là tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, các quy định mới hướng tới đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và triển khai các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo Bộ trưởng, dự thảo gồm 3 điều, trong đó sửa đổi 44 điều, bổ sung 1 điều và giữ nguyên 91 điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

Về cải cách thủ tục hành chính, dự thảo tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến chào bán chứng khoán, đăng ký công ty đại chúng, đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và các thủ tục khác thuộc lĩnh vực quản lý. Việc cắt giảm, đơn giản hóa được thực hiện gắn với yêu cầu xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, tăng cường kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro, bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng không làm giảm yêu cầu an toàn của thị trường.

Một nội dung mới đáng chú ý là bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán. Quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc thử nghiệm các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong phạm vi xác định, trước khi xem xét triển khai trên diện rộng. Các tổ chức tham gia phải đáp ứng điều kiện theo quy định, hoạt động trong giới hạn được cấp phép và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo đồng thời hoàn thiện các quy định về giao dịch điện tử, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, người hành nghề chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán; điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dịch vụ, nghiệp vụ chứng khoán nhằm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của thị trường.

Đối với tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến mô hình hoạt động của các sở giao dịch, tạo cơ sở để nghiên cứu, lựa chọn phương án tổ chức phù hợp, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và tinh gọn bộ máy. Các quy định chuyển tiếp được thiết kế nhằm duy trì hoạt động bình thường của thị trường trong quá trình triển khai phương án mới. Theo dự thảo, Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.