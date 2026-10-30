Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Tăng cường công khai, minh bạch thị trường bất động sản

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường ngày 30-10. Ảnh: quochoi.vn

Về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), thống nhất cao với sự cần thiết thể chế hóa Chỉ thị số 09-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tập trung thảo luận sâu về việc ứng dụng nền tảng số trong thực hiện dân chủ cơ sở. Qua đó kiến nghị cần làm rõ quy trình số liên thông, phân định rạch ròi giữa công khai, lấy ý kiến và biểu quyết trực tuyến, đồng thời bảo đảm các giải pháp hỗ trợ đồng bào vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao đổi với lãnh đạo thành phố Đồng Nai bên lề kỳ họp. Ảnh: CTV

Nhiều ý kiến đại biểu quan tâm tới quy định nội dung Nhân dân bàn và quyết định, cơ chế đề xuất sáng kiến công dân. Đồng thời, đại biểu nhấn mạnh quyền được góp ý phải đi liền với quyền được biết kết quả giải quyết và phải có người chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý ý kiến của người dân đến cùng. Các ĐBQH cũng quan tâm, phát biểu ý kiến về các nội dung, quy định cụ thể, trong đó có việc quy định tỷ lệ 10% dân cư đồng thuận với các đề xuất, sáng kiến.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội trường ngày 30-10. Ảnh: CTV

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự phiên thảo luận tại hội trường ngày 30-10. Ảnh: CTV

Thảo luận về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các ĐBQH thống nhất với việc hoàn thiện các quy định của Luật nhằm tăng cường công khai, minh bạch và bảo vệ quyền của người mua; đồng thời tập trung góp ý về các quy định ngăn chặn việc doanh nghiệp đưa bất động sản vào giao dịch khi chưa hoàn thiện đầy đủ về hồ sơ pháp lý.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu thảo luận tại hội trường ngày 30-10. Ảnh: CTV

Cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và nhiều nội dung đã được Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) cho rằng, đây là đạo luật có tác động rất lớn đến thị trường bất động sản, hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Đại biểu đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát hành vi thao túng thị trường bất động sản. Báo cáo giải trình cho thấy Ban soạn thảo chưa tiếp thu đề xuất bổ sung hành vi này vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm, với lập luận rằng đã có các quy định về gian lận, lừa dối và pháp luật hình sự điều chỉnh. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng gian lận trong giao dịch và thao túng thị trường là 2 vấn đề không hoàn toàn đồng nhất. Thao túng thị trường có thể làm sai lệch giá cả, cung cầu của cả một khu vực, gây hậu quả rất lớn đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân. Vì vậy, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị bổ sung hành vi thao túng thị trường bất động sản vào Điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm, đồng thời quy định cơ chế nhận diện, giám sát và xử lý tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Đánh giá cao việc dự thảo Luật dành một mục riêng quy định về điều tiết thị trường bất động sản, tuy nhiên, đại biểu cho rằng các quy định về nguyên tắc và biện pháp điều tiết hiện nay vẫn còn khá chung chung, chưa thực sự đi vào những vấn đề nổi lên của thị trường bất động sản nước ta. Tại khoản 2 Điều 55, dự thảo quy định Nhà nước thực hiện điều tiết khi thị trường bất động sản có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội. Theo đại biểu, điều tiết thị trường không phải là chờ đến khi thị trường biến động phức tạp, thậm chí khủng hoảng rồi mới can thiệp, mà phải bao gồm cả dự báo, cảnh báo sớm, phòng ngừa và xử lý những mất cân đối của thị trường.

Đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh: Luật Kinh doanh bất động sản cần quản lý chặt những rủi ro thực sự cần kiểm soát, nhưng phải mở rộng tối đa không gian tự do kinh doanh đối với những hoạt động mà thị trường có đủ khả năng tự điều chỉnh. Có như vậy, Luật mới vừa bảo vệ được người dân, vừa thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội

Trong phiên họp chiều, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027, các ĐBQH đánh giá, trong bối cảnh nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Kết quả này thể hiện sự điều hành chủ động, quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực rất lớn của các ngành, địa phương. Qua thảo luận, các ĐBQH cơ bản tán thành với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc triển khai các chính sách an sinh, chăm lo đội ngũ cán bộ cơ sở và đầu tư giáo dục vùng biên giới và thúc đẩy du lịch phục hồi, phát triển; an ninh, quốc phòng được giữ vững và ổn định, giữ vững. Cải cách thể chế được tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn; mô hình xây dựng chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt. Bên cạnh đó các ĐBQH cũng thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm khơi thông điểm nghẽn trên các lĩnh vực, giữ vững đà tăng trưởng.

Sáng mai 31-10, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về các nội dung này.