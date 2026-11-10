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Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 10/11/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án luật: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Báo Tin Tức TTXVN
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Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quang cảnh phiên họp, sáng 10/11/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quang cảnh phiên họp, sáng 10/11/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Châu Quỳnh Dao phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Châu Quỳnh Dao phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Minh Tú phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Minh Tú phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Phan Thị Thùy Linh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Phan Thị Thùy Linh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lê Hoàng Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lê Hoàng Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Tô Ái Vang phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Tô Ái Vang phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-du-an-luat-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-post1401401.html