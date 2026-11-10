Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 10/11/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án luật: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.
Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-du-an-luat-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-post1401401.html