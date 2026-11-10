Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Sáng ngày 10/11, tại trụ sở Đảng ủy xã Thanh Nưa, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Nưa nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong 10 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 2 tháng cuối năm.