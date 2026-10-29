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Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 29/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Báo Tin Tức TTXVN
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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Triệu Thị Ngọc Diễm phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Triệu Thị Ngọc Diễm phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-du-an-luat-dat-dai-sua-doi-post1398238.html