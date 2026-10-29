Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Triệu Thị Ngọc Diễm phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc