Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Mỗi ngày Hà Nội phát sinh hơn 8.000 tấn rác sinh hoạt, trong đó vẫn còn hơn 1.000 tấn phải chôn lấp. Với việc đẩy mạnh các nhà máy đốt rác phát điện và bổ sung hàng nghìn tấn công suất xử lý mỗi ngày, thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 chấm dứt hoàn toàn chôn lấp rác sinh hoạt, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.