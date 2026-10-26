Quốc hội thảo luận về đề xuất hoãn xuất cảnh nếu 'chây ỳ' nộp phạt hành chính

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 26/10, Quốc hội dành cả ngày làm việc để xem xét, thảo luận nhiều dự án luật liên quan đến an ninh quốc gia, quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về 5 dự án, gồm: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường và thảo luận tại tổ về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Hoãn xuất cảnh, cắt điện nước để cưỡng chế thi hành xử phạt

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) là đề xuất bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo giải trình của Chính phủ, thực tế có không ít trường hợp cá nhân vi phạm hoặc người đại diện, người đứng đầu tổ chức lợi dụng việc xuất cảnh để trì hoãn, né tránh nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành và thu hồi tiền phạt.

Do đó, Chính phủ đề xuất bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm ngăn ngừa hành vi trốn tránh nghĩa vụ, bảo đảm sự đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đề xuất bổ sung biện pháp niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Biện pháp này nhằm tạo cơ chế áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành biện pháp xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.

Đáng chú ý, dự thảo Luật đề xuất bổ sung biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Theo Chính phủ, biện pháp này được áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong đó có các trường hợp không chấp hành yêu cầu khôi phục tình trạng ban đầu, phá dỡ công trình hoặc phần công trình xây dựng không có giấy phép, xây dựng không đúng giấy phép.

“Qua đó tạo tính răn đe cao, buộc tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm việc thi hành quyết định xử phạt được thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn”, theo quan điểm của Chính phủ.

Dự thảo Luật cũng đề xuất bổ sung các biện pháp tạm dừng đăng kiểm, tạm dừng đăng ký xe và tạm dừng cấp giấy phép lái xe.

Cơ quan soạn thảo cho rằng việc bổ sung các biện pháp này nhằm tạo cơ chế cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn. Bảo đảm gắn nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt với quyền tham gia giao thông, qua đó nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm tái diễn và góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Một biện cưỡng chế khác được Chính phủ đề xuất là yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập.

Biện pháp này hướng tới các tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử theo quy định pháp luật.

Việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này nhằm bảo đảm cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử.

Chính phủ khẳng định quá trình xây dựng dự án Luật, cơ quan soạn thảo đã đánh giá tác động kỹ lưỡng, toàn diện về việc bổ sung các biện pháp cưỡng chế nêu trên.

Dự thảo Luật cũng đã quy định chặt chẽ về nguyên tắc, điều kiện áp dụng các biện pháp này, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không làm ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm, phù hợp với thực tiễn.