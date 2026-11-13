Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội về cơ bản bày tỏ tán thành sự cần thiết đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Các đại biểu cho rằng, đây là chương trình quan trọng, cần được triển khai sớm. Việc tích hợp chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tăng cường phòng, chống tội phạm và chủ trương sắp xếp, tập trung nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Góp ý vào các vấn đề cụ thể, đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Lam (đoàn Vĩnh Long) bày tỏ quan tâm tới mục tiêu, chỉ tiêu bảo vệ nhóm yếu thế và đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. Đại biểu cho rằng dự thảo nghị quyết chưa có nhiệm vụ hay chỉ tiêu trực tiếp về phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người, các hành vi lừa đảo xâm hại người chưa thành niên, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác.

Về chỉ tiêu kéo giảm số vụ xâm hại trẻ em và bạo lực học đường, đại biểu Trần Thị Thanh Lam cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần quan tâm hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu và cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm mọi vụ việc được xác minh, xử lý kịp thời, trẻ em bị xâm hại được bảo vệ, hỗ trợ; trên cơ sở đó, xác định chỉ tiêu cụ thể, xác đáng.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Lam phát biểu.

Góp ý vào chỉ tiêu truyền thông, tuyên truyền, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) dẫn chỉ tiêu nêu trong dự thảo: Phấn đấu đến năm 2030 có trên 80% cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện và báo đài có khối lượng độc giả lớn phải có chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống ma túy và tội phạm. Theo đại biểu, cần quy định rõ tần suất ra chuyên trang, chuyên mục; dung lượng của chuyên trang, chuyên mục để tránh việc chỉ điểm qua để đạt chỉ tiêu.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị làm rõ việc đặt chỉ tiêu 90% học sinh được tuyên truyền về phòng, chống ma túy ở trường học, còn tỷ lệ này ở sinh viên là 80%. Đại biểu cho rằng, nhóm sinh viên từ đủ 18 tuổi trở lên lại là nhóm tiếp cận ma túy nhiều hơn.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa phát biểu.

Bày tỏ nhất trí với chỉ tiêu tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đồng thời phân tích, các chỉ tiêu về tỷ lệ được tuyên truyền, tiếp cận thông tin mới phản ánh phạm vi hoạt động, chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả phòng ngừa. Một học sinh được tham gia buổi tuyên truyền chưa đồng nghĩa với việc có khả năng nhận diện và từ chối ma túy, biết cách tự bảo vệ mình trước các hành vi dụ dỗ, lôi kéo trên không gian mạng.

Do đó, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị bổ sung các tiêu chí đánh giá kết quả thực chất, như tỷ lệ học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy và kỹ năng an toàn trên không gian mạng, hiệu quả duy trì mô hình "Trường học an toàn", mức độ giảm các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên.

Đại biểu Thạch Phước Bình phát biểu.

Phát biểu làm rõ các vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống ma túy đến năm 2030 được kế thừa theo Nghị quyết số 163/2024/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Đối với giai đoạn 2031-2035, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2026-2030, diễn biến tình hình ma túy và khả năng cân đối nguồn lực, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm kế thừa, thực hiện đầy đủ các mục tiêu được Quốc hội quyết định, tính khả thi và phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn tiếp theo.

Về phân bổ vốn, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị tiếp tục ưu tiên địa bàn trọng điểm, phức tạp, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương khó khăn và chưa tự cân đối ngân sách. Việc phân bổ phải căn cứ tiêu chí, định mức, tránh cào bằng và không giao nghĩa vụ đối ứng vượt khả năng của địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra cùng các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội xem xét thông qua, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.