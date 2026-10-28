Quốc hội thảo luận về các dự án luật kinh tế - thương mại - tài chính

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 147 của Chính phủ, công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe doạ an ninh phi truyền thống đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu trong việc thống nhất, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, toàn dân; hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành các kịch bản khung, phương án cụ thể.