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Quốc hội thảo luận về các dự án luật kinh tế - thương mại - tài chính

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 28/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Báo Tin Tức TTXVN
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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Huế Nguyễn Hải Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Huế Nguyễn Hải Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Tô Ái Vang phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Tô Ái Vang phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Bùi Xuân Hải phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Bùi Xuân Hải phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Đức Hiển phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Đức Hiển phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-cac-du-an-luat-kinh-te-thuong-mai-tai-chinh-post1397916.html