Quốc hội thảo luận về các dự án luật kinh tế - thương mại - tài chính
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 28/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-cac-du-an-luat-kinh-te-thuong-mai-tai-chinh-post1397916.html