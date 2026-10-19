Quốc hội thảo luận về 5 dự án luật và dự thảo nghị quyết

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Trong chương trình làm việc chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về 2 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).