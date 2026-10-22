Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trong chương trình làm việc chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về 3 dự án luật này.