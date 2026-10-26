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Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Tráng A Dương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Tráng A Dương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu các tỉnh Lai Châu và An Giang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu các tỉnh Lai Châu và An Giang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Triệu Kim Thắng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Triệu Kim Thắng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Trần Thị Kim Nhung phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Trần Thị Kim Nhung phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Lê Thị Thúy Sen phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Lê Thị Thúy Sen phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lào Cai và Vĩnh Long thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lào Cai và Vĩnh Long thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-3-du-an-luat-post1144268.vnp