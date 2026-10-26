Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Tráng A Dương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu các tỉnh Lai Châu và An Giang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Triệu Kim Thắng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Trần Thị Kim Nhung phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Lê Thị Thúy Sen phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lào Cai và Vĩnh Long thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội các thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)