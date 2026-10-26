Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật

TP Hồ Chí Minh bước vào đợt triều cường cao 26 - 28/10, với mực nước dự báo vượt báo động III tại nhiều trạm, trong khi mưa dông có khả năng xuất hiện trở lại trong những ngày tới. Nguy cơ ngập gia tăng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch, nhất là khi triều đạt đỉnh trùng giờ cao điểm giao thông. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố còn có thể đối mặt khoảng 5 đợt triều cường cao gây ngập, đặt ra yêu cầu cấp bách về xử lý công trình xung yếu, vận hành hồ chứa và cảnh báo sớm cho người dân.