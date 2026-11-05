Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật an ninh, trật tự

Thảo luận ở hội trường về các dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN