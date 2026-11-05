Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật an ninh, trật tự
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 5/11/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035;
Thảo luận ở hội trường về các dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-3-du-an-luat-an-ninh-trat-tu-post1400067.html