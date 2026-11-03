Xã hộiThời sự

Quốc hội thảo luận về 2 dự án luật

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 3/11/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án luật: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Báo Tin Tức TTXVN
44 liên quanGốc
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đào Chí Nghĩa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đào Chí Nghĩa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Ngô Nam Cường phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Ngô Nam Cường phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Vương Thị Hương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Vương Thị Hương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Vũ Văn Tiến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Vũ Văn Tiến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-2-du-an-luat-post1399416.html