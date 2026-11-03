Quốc hội thảo luận về 2 dự án luật

Gần 9 năm qua, người dân thôn Nà Tèn, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang phản ánh nhà cửa rung lắc mỗi khi mỏ đá nổ mìn, tường xuất hiện vết nứt, bụi đá phủ mặt đường. Trong khi người dân mong muốn được kiểm tra, hỗ trợ, chính quyền xã cho biết mỏ vẫn hoạt động theo giấy phép và vừa được điều chỉnh.