Quốc hội thảo luận về 2 dự án luật

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đào Chí Nghĩa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Ngô Nam Cường phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Vương Thị Hương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Vũ Văn Tiến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc