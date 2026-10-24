Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường

Quốc hội họp phiên sáng ngày 24/10. Ảnh: Media Quốc hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng ngày 24/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư được Chính phủ trình Quốc hội trong phiên họp sáng ngày 23/10.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi nhằm hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động đầu tư và bảo đảm sự thống nhất với các luật có liên quan; phấn đấu đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Dự thảo Luật gồm 3 điều, tập trung sửa đổi các quy định về tiếp cận thị trường, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, thủ tục đầu tư và quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

Dự thảo Luật đề xuất nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình phù hợp, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư.

Dự thảo cũng hoàn thiện quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhằm đổi mới định hướng đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ chế ưu đãi vượt trội, cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số. Trong đó, Chính phủ đề xuất bổ sung 4 hình thức hỗ trợ đầu tư gồm: Hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng; hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghệ cao; hỗ trợ đầu tư tạo tài sản cố định; hỗ trợ hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và tổ chức khoa học, công nghệ.

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Chính phủ giải trình thuyết phục hơn do Luật vừa được sửa đổi tại kỳ họp không thường lệ tháng 8/2026.