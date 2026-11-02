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Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, sáng 2/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Báo Đại Đoàn Kết
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Chủ tọa điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Hưng Yên phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Hưng Yên phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Đoàn TPHCM phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Đoàn TPHCM phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quang Vinh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-quoc-hoi-thao-luan-sua-doi-luat-dau-tu.html