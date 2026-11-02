Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đầu tư

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Hưng Yên phát biểu. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp phát biểu. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Đoàn TPHCM phát biểu.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh