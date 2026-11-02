Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đầu tư

Già hóa dân số nhanh, quy mô gia đình ngày càng thu hẹp và con cái có xu hướng sống xa cha mẹ đang đặt ra thách thức lớn trong chăm sóc người cao tuổi. TS. Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), cho rằng cần chuyển từ mô hình gia đình tự xoay xở sang cách tiếp cận có sự chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp và gia đình.