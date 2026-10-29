Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đất đai

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phiên họp. Ảnh: Quang Vinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tham dự phiên họp
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu Quốc hội Triệu Thị Ngọc Diễm (Đoàn TP. Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí (Đoàn Khánh Hòa) phát biểu. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) phát biểu.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn TP Hải Phòng) phát biểu. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (Đoàn Lai Châu) phát biểu
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh
Toàn cảnh phiên thảo luân. Ảnh: Quang Vinh