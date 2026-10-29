Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đất đai

Đầu mùa nước, bà con sẽ tạo đường cho cá vào ruộng, thả thêm giống để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và tăng sản lượng. Giai đoạn đầu người dân sẽ cho cá ăn để phát triển, sau đó thả tự nhiên.