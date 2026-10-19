Quốc hội thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 3 dự án luật: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra 2 dự án Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Sau phiên họp toàn thể, Quốc hội thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật nêu trên.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Trước đó, thừa ủy quyền của Chính phủ, ngày 17/10, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trong quá trình xây dựng dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo nhiều nội dung quan trọng đã được tiếp thu, sửa đổi, bổ sung, liên quan đến các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và pháp nhân thương mại; bổ sung tội danh, hành vi phạm tội mới và lược bỏ một số tội danh trong Bộ luật Hình sự.

Dự thảo cũng được chỉnh lý, bổ sung quy định về nguyên tắc khoan hồng và quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với người phạm tội tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt, nhằm bảo đảm thống nhất với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), một nội dung đáng chú ý là quy định về tổ chức cơ quan điều tra và giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân. Khi không tổ chức cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bổ sung quy định chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, bổ sung thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân đối với các tội phạm khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để giải quyết các vụ án trên thực tế nhằm bảo đảm tính khách quan.