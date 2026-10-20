Quốc hội thảo luận sửa đổi 7 luật về văn hóa, du lịch, báo chí

Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Thọ và Cà Mau thảo luận tại tổ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Qua thảo luận, nhiều đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng). Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Đánh giá chung về dự án Luật, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) và đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng (Lạng Sơn) tán thành sự cần thiết ban hành Luật cùng hướng tiếp thu, chỉnh lý của cơ quan soạn thảo.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đánh giá cao việc tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đồng tình với việc đưa một số chính sách mới chưa được đánh giá tác động đầy đủ ra khỏi dự thảo để tiếp tục nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện các luật chuyên ngành. Cùng chung quan điểm, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) bày tỏ sự nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Thảo luận chi tiết về sửa Luật Thể dục, thể thao, đại biểu Lê Thị Thanh Lam nhất trí chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyển thẩm quyền các giải thể thao thành tích cao cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để bảo đảm tính khả thi, đại biểu kiến nghị Chính phủ quy định rõ cơ chế phối hợp liên ngành về tài chính, an ninh, y tế và hậu cần giữa các bộ, ngành và địa phương đăng cai, đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định khung thống nhất về mức giải thưởng thể thao từ cấp Bộ đến địa phương nhằm tạo động lực cống hiến cho vận động viên.

Về sửa Luật Du lịch, đại biểu Lê Thị Thanh Lam đề xuất nghiên cứu phân cấp mạnh hơn trong việc công nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, giao chính quyền cấp xã công nhận hạng 1 sao, 2 sao; cấp tỉnh công nhận hạng 3 sao, 4 sao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý từ 5 sao trở lên.

Đối với quy định thu hồi quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh, đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng đề nghị làm rõ quyền kiến nghị và căn cứ quyết định thu hồi, nhấn mạnh việc thu hồi phải dựa trên điều kiện luật định và kết quả kiểm tra xác minh chứ không phụ thuộc đơn thuần vào việc có đề nghị hay không.

Về quy định thẻ hướng dẫn viên du lịch, đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng và đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cùng băn khoăn khi dự thảo xác định thẻ điện tử có giá trị pháp lý tương đương thẻ vật lý nhưng vẫn yêu cầu phải đeo thẻ vật lý khi hành nghề. Các đại biểu đề nghị chỉnh lý theo hướng cho phép hướng dẫn viên có thể xuất trình thẻ còn giá trị dưới hình thức vật lý hoặc điện tử khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Đóng góp ý kiến phát triển du lịch, đại biểu Tạ Đình Thi (Hà Nội) đề xuất bổ sung chính sách phát triển du lịch biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền, đồng thời luật hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới và chuyển đổi số.

Liên quan đến công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Cần Thơ) cho rằng việc bắt buộc làm thủ tục công nhận văn bằng qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng chỉ nên áp dụng đối với khu vực công; đối với khối tư nhân, đại biểu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động công khai danh mục các trường đại học nước ngoài đạt chuẩn để người học tốt nghiệp từ các trường này kèm hợp pháp hóa lãnh sự được nghiễm nhiên công nhận.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị xem xét kỹ quy định trong dự thảo Nghị định của Chính phủ yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ lữ hành và thẻ hướng dẫn viên được cấp không quá 2 năm, tránh gây phiền hà và tốn kém chi phí cho người đang hành nghề.

Góp ý về nhóm chính sách tài chính du lịch và di sản, đại biểu Vũ Danh Hiệp (Cần Thơ) chỉ ra thực trạng Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hoạt động giải ngân kém hiệu quả, chi bộ máy tăng cao, từ đó thẳng thắn đề xuất giải thể quỹ này, thu hồi khoản cấp vốn điều lệ gửi ngân hàng để nộp lại ngân sách nhà nước chi cho công tác xúc tiến theo Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với Quỹ bảo tồn di sản văn hóa, đại biểu Vũ Danh Hiệp lưu ý việc áp dụng mức chi theo pháp luật về ngân sách nhà nước sẽ gây vướng mắc khi mua hoặc đấu giá cổ vật quốc tế, do đó đề nghị việc mua cổ vật phải căn cứ kết quả thẩm định giá, ý kiến Hội đồng chuyên môn và giao Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính riêng.

Phân tích quy định "nhà ở có kinh doanh lưu trú", đại biểu Vũ Danh Hiệp chỉ ra mâu thuẫn với quy định cấm kinh doanh tại căn hộ chung cư của Luật Nhà ở và đề xuất làm rõ phạm vi áp dụng đối với nhà riêng lẻ, hoặc đánh giá tác động để sửa đổi Luật Nhà ở nếu muốn phát triển mô hình cho thuê ngắn ngày tại chung cư.

Về lĩnh vực di sản văn hóa, Thượng tọa Lý Minh Đức (Cần Thơ) nhất trí việc bổ sung quy định huy động nguồn lực quốc tế bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, kiến nghị rút ngắn hơn nữa các thời hạn kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ, đồng thời đề nghị ban hành mẫu biểu chuẩn và công khai tiến độ xử lý trên Cổng thông tin điện tử.

Vấn đề tu bổ di tích xuống cấp khi chưa có quy hoạch được đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga và đại biểu Nguyễn Hoàng Trường (Hà Nội) đề nghị quy định chặt chẽ tiêu chí đánh giá xuống cấp, giới hạn phạm vi can thiệp cấp bách để bảo vệ yếu tố gốc của di tích.

Đối với sửa Luật Thư viện, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga và đại biểu Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh việc chuyển giao nhiệm vụ thư viện về cấp xã phải gắn với bảo đảm nguồn lực và kinh phí để không làm gián đoạn việc tiếp cận tri thức của nhân dân.

Trong lĩnh vực điện ảnh, đại biểu Lê Thị Thanh Lam, đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng và đại biểu Nguyễn Hoàng Trường tán thành việc phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, kiến nghị làm rõ đầu mối xử lý đối với sự kiện liên tỉnh hoặc trực tuyến và quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ ngân sách sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Về Luật Quảng cáo, đại biểu Nguyễn Hoàng Trường và đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý phương tiện quảng cáo ngoài trời thay thế quy hoạch, đồng thời rà soát bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật an toàn đô thị.