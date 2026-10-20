Quốc hội thảo luận sửa đổi 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, báo chí

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (20/10), Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật, nghị quyết thuộc các lĩnh vực tư pháp, kinh tế, thương mại, năng lượng, văn hóa và xã hội.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về hai dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các dự án luật tương ứng.

Cũng trong phiên họp buổi chiều, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật, gồm: Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí. Chủ nhiệm Ủy ban VH&XH của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về ba nhóm dự án luật liên quan đến thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; lĩnh vực điện lực; cùng các lĩnh vực thể dục, thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo và báo chí.