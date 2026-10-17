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Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10/2026, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Châu Văn Minh phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Châu Văn Minh phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Trần Hải Phú phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Trần Hải Phú phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Vũ Văn Tiến phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Vũ Văn Tiến phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Thọ và Cà Mau thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Thọ và Cà Mau thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Trần Thị Kim Nhung phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Trần Thị Kim Nhung phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thao-luan-o-to-ve-2-du-an-luat-post1142563.vnp