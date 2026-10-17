Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật

Ở những xóm vùng cao Cao Bằng, có gia đình phải leo núi hàng giờ mới về đến nhà, việc tiếp cận điện lưới quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn. Chương trình hỗ trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời, với sự chung tay của lực lượng Công an cơ sở và các đơn vị liên quan, đang đưa ánh sáng đến từng hộ dân, góp phần cải thiện đời sống đồng bào vùng khó khăn.