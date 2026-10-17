Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Châu Văn Minh phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Trần Hải Phú phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Vũ Văn Tiến phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Thọ và Cà Mau thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Trần Thị Kim Nhung phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)