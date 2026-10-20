Quốc hội thảo luận ở tổ các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp, kinh tế

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong ký kết thỏa thuận quốc tế phải cùng với việc kiểm soát thẩm quyền, giám sát thực hiện và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là chính quyền cấp xã. Đây là những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận tại tổ vào sáng 20/10 về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), nhằm bảo đảm các cam kết hợp tác quốc tế được triển khai thực chất, hiệu quả.