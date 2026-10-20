Xã hộiThời sự

Quốc hội thảo luận ở tổ các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp, kinh tế

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, sáng 20/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Báo Tin Tức TTXVN
6 liên quanGốc
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cà Mau và Phú Thọ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cà Mau và Phú Thọ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Tâm phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Tâm phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hoà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hoà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phan Thị Mỹ Dung phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phan Thị Mỹ Dung phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Nguyễn Duy Tiến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Nguyễn Duy Tiến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh An Giang và Lai Châu thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh An Giang và Lai Châu thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hà Tĩnh, Lạng Sơn và TP Hải Phòng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hà Tĩnh, Lạng Sơn và TP Hải Phòng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Long và Lào Cai thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Long và Lào Cai thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, TP Quảng Ninh và tỉnh Cao Bằng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, TP Quảng Ninh và tỉnh Cao Bằng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-o-to-cac-du-an-luat-thuoc-linh-vuc-tu-phap-kinh-te-post1395778.html