Quốc hội thảo luận ở tổ các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp, kinh tế
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, sáng 20/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-o-to-cac-du-an-luat-thuoc-linh-vuc-tu-phap-kinh-te-post1395778.html