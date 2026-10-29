Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Đại Dương và các đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp.

Buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều đại biểu tập trung góp ý các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất, nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm an toàn pháp lý trong giao dịch đất đai.

Cụ thể, một số đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm phục hồi sinh kế, bồi thường tài sản và bảo đảm quyền lợi của người dân khi áp dụng các chính sách chuyển tiếp. Cần quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong theo dõi đời sống, việc làm, thu nhập của người dân sau thu hồi đất và có chính sách hỗ trợ bổ sung khi cần thiết. Chính sách cũng cần quan tâm đến người thuê đất, thuê mặt bằng hợp pháp bị mất việc làm hoặc nguồn thu nhưng không thuộc diện được bồi thường quyền sử dụng đất.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật.

Về bồi thường tài sản, đề nghị bổ sung cơ chế xác định giá trị đối với những tài sản hợp pháp chưa có đơn giá hoặc đơn giá không còn phù hợp; tính toán đầy đủ chi phí tháo dỡ, đấu nối, lắp đặt để người dân có thể khôi phục hoạt động sản xuất sau di dời. Việc bố trí tái định cư không chỉ dừng lại ở bảo đảm nhà ở, hạ tầng mà còn phải tính đến khả năng tiếp cận đất sản xuất, việc làm, trường học, y tế và sinh hoạt cộng đồng.

Việc hoàn thành chi trả bồi thường và bố trí tái định cư chưa đồng nghĩa với việc người dân đã ổn định cuộc sống. Chính sách thu hồi đất phải được đánh giá không chỉ bằng tiến độ giải phóng mặt bằng mà còn bằng khả năng ổn định đời sống và phục hồi sinh kế của những người bị ảnh hưởng...

Có ý kiến đại biểu cho rằng, cần quy định ngay trong Luật Đất đai các giao dịch bắt buộc công chứng, chứng thực, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và an toàn pháp lý cho người sử dụng đất. Các giao dịch, thủ tục hành chính về đất đai phải được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục mà còn góp phần giảm tham nhũng, lãng phí...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.